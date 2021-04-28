عاجل.. مقتل 7 أشخاص فى تفجير انتحارى بمقديشو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 7 أشخاص فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشو، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 7 أشخاص فى تفجير انتحارى بالعاصمة مقديشو، جاء ذلك خلال خبر عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية. وتعانى الصومال من وجود تشعبات أمنية وعشائرية معقدة فى البلاد بالإضافة إلى وجود "حركة الشباب" الأمر الذى يضيف المزيد من المصاعب الأمنية.

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