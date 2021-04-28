وزير الخارجية الإيرانى يصل عمان فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل إعلام إيرانية، كان فى استقبال ظريف نظيره العمانى بدر البوسعيدى والسفير الإيرانى لدى سلطنة عمان على النجفى. وتشكل المشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية محور محادثات وزير الخارجية مع المسؤولين العمانيين، فضلا عن مناقشة التعاون فى المنطقة.

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