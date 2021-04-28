بسبب تفشى كورونا.. النمسا توقف حركة الطيران من وإلى الهند

جدة - نرمين السيد - وقال فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوى، إنه تم الاتفاق على حظر هبوط الطائرات القادمة من الهند وإلزام القادمين منها بالحجر الصحى وإجراء فحوصات الفيروس، مضيفا أنه سيتم الزام أى شخص زار الهند فى الأيام العشرة الماضية بالبقاء فى الحجر الصحى عند دخول النمسا وذلك لمنع انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا.
وأضاف الوزير أن الطيران المباشر ممنوع حاليا لأجل غير مسمى ولا توجد حاليًا رحلات جوية مجدولة من الهند إلى النمسا، كما تم أيضا حظر الرحلات الجوية الخاصة والمستأجرة ومنع الرحلات الجوية البديلة للالتفاف على حظر الهبوط فى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.
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