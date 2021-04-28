عاجل.. إصابة 18 شخصا فى هجوم بسكين على روضة أطفال بـ الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، وفقا لقناة "سى جى تى إن" الصينية، إن الهجوم أسفر عن إصابة 16 طفلا واثنين من العاملين فى روضة الأطفال، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء.
وبحسبب الشرطة، تم نقل المصابين جراء الحادث على وجه السرعة إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما أطلقت السلطات تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث ودوافع المهاجم.
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