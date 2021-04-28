أصدر حساب المواطن أهلية الدفعة ال42 ومصير تسجيل الطلبات الجديدة وإيقاف الدعم

حساب المواطن يعلن عن صدور نتائج أهلية الدورة الثانية والأربعين لشهر مايو، والتي يتم صرفها يوم 10 من الشهر وقد ذكر الحساب عبر الحساب الرسمي بتويتر، أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 42 (شهر مايو 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي ’’https://ca.gov.sa’’، وقد ذكر أن إجمالي الدفعات قد بلغ 94 مليار ريال سعودي من بداية انطلاق البرنامج وحتي الدفعة الماضية.

استعلام أهلية حساب المواطن الدفعة 42

يستطيع جميع مستفيدي الدعم الآن بكل سهولة، الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الثانية والأربعين، واستخدام حاسبة المواطن للتعرف علي المبلغ المستحق لهم، وكل ما عليكم هو اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول لموقع البرنامج، برنامج المواطن.

يتم تسجيل الدخول من أجل الاستعلام للحساب الشخصي.

كتابة البيانات المطلوبة كاملة، من اسم مستخدم، ورقم سري.

كتابة رمز التحقق الظاهر علي الشاشة.

بالأخير الضغط علي دخول لاستخدام الحساب.

بجانب توضيح البرنامج أن إغلاق التسجيلات الجديدة مستمر، والتي قد بدأت منذ أكثر من عام، بداية من مارس 2020، وقد تم إجراء عدداً من التعديلات وتحديث البيانات بكل سهولة عبر البرنامج، ومن التعديلات الهامة إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

حساب المواطن إضافة تابعين

يتيح البرنامج إمكانية إضافة تابع، وذلك عن طريق بضعة خطوات مبسطة، يمكنكم التنفيذ خلالها وفق الآتي:

دخول الحساب الشخصي.

تحديد تفاصيل الطلب.

كتابة بيانات التابعين.

يتم إضافة تابع.

الضغط علي حفظ بالأخير.

ورداً علي أسئلة بعض الجمهور من البرنامج، أن إيقاف الدعم للبعض، هو وجوب التعديل بالبيانات، لكنه لم يقم بالتعديل، كما أنه مر علي ذلك أكثر من 90 يوماً من أجل تعديل بيانات حساب المواطن، ويجب عليكم مراجعة البيانات الخاصة بكم من أجل الحصول علي الدعم شهرياً، وعدم التعرض للفصل من الحصول عليه كما ذكر البرنامج مسبقاً عبر الصفحة الرسمية.