موعد إيداع و صرف المكرمة الملكية رمضان 1442 هجريًا ، المكرمة الملكية هي مساعدة مالية ومنحة نقدية يتم تقديمها لجميع الأسر محدودة أو منعدمة الدخل والتي يتم تحديدها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية في شهر رمضان الكريم من كل عام، ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة العربية السعودية في توفير حياة كريمة و مستوي معيشة مناسب للمواطنين، وتُقدم هذه المساعدة المالية بناءً على أمر ملكى يصدر بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتقديم يد العون والمساعدة للكثير من الأسر، وتُقدم هذه المعونة للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي بالمملكة.

حتى الأن لم يتم الإعلان عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 1442 هجريًا، ولكن من المُتوقع أن يتم صرفها للمواطنين السعوديين مع موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي.

الفئات المستحقة للمكرمة الملكية لشهر رمضان المبارك 1442 هجريًا

يتم إيداع وصرف المكرمة الملكية لفئات معينة من المواطنين والتي يتم تحديدها بعناية شديدة حتى لا تذهب هذه المعونة المالية إلى من لا يستحق وهذه الفئات هى:

من أهم الفئات المستحقة للمكرمة الملكية هم الأيتام، لأنهم ليس لهم قدرة الإنفاق على انفسهم، ولا يوجد من يعولهم.

المطلقات والأرامل.

الأشخاص الذين لديهم إعاقة، لأنهم لا يمتلكون القدرة على العمل والإنفاق على أنفسهم.

الأسرة التي يوجد عائلها داخل السجن.

الأشخاص المسنين الذين ليس لهم عائل وليس لهم القدرة على العمل والإنفاق على أنفسهم.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعيةلوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال الحساب الخاص للمُستعلم، ويتم إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب خاص.

الدخول على القسم الخاص بسجل المدفوعات وإختيار شهر رمضان والضغط على كلمة إستعلام.

بعد إتمام جميع ماسبق سوف تظهر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمكرمة من والايداع والصرف.

خطوات الإستعلام عن المكرمة الملكيةالشروط اللازم توافرها في المستفيدين من المكرمة الملكية

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن عدة شروط لابد من توافرها في المواطنين المستفيدين من المكرمة الملكية، وفي حالة عدم توافر أي شرط من هذه الشروط لايحق للمواطن الحصول على المكرمة الملكية، وهذه الشروط هى: