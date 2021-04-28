الجامعة العربية تدعو لنبذ العنف للتوافق على عقد الانتخابات فى الصومال

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة على أهمية التزام جميع الأطراف الصومالية بنبذ العنف والعودة إلى طاولة الحوار الوطنى، عقب أحداث العنف التى كانت قد شهدتها العاصمة مقديشو وسط استمرار الخلافات السياسية حول المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتى أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان المدنيين من المدينة.
ورحب المصدر بالروح الإيجابية التى تبنتها الأطراف الصومالية مؤخرًا لنزع فتيل هذه الأزمة، وجددت مناشدتها لجميع الأطراف والقوى السياسية بالتحلى بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس والانخراط بكل جدية فى حوار وطنى على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020 للحفاظ على المكتسبات التى حققها الصومال خلال الأعوام الماضية فى مجال تثبيت الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة ودفع عجلة التعافى الاقتصادى.
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