أبو الغيط يستقبل مبعوث عملية السلام.. ويحذر من تطرف اليمين ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن اللقاء تناول التطورات الأخيرة فى القدس وغزة، ومجمل الأوضاع فى فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء المحادثات السياسية بين الطرفين.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط أعرب، خلال اللقاء، عن القلق إزاء التصعيد الأخير فى مدينة القدس، محملاً المسؤولية للخطاب اليمينى المتطرف فى إسرائيل، وكذلك للسلطات الإسرائيلية التى سعت لفرض قيود جديدة على الفلسطينيين فى البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.
وقال المصدر أن أبو الغيط رحب بجهود المبعوث الأممى من أجل استعادة الهدوء فى المدينة المقدسة، وإنهاء التصعيد مع قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن الأيام المقبلة تقتضى الحكمة والبعد عن الاستفزاز، خصوصًا أن هذا الوقت من العام يشهد تدفق عشرات الآلاف من المصلين على الحرم القدسى.
وشدد على حق الفلسطينيين فى الوصول إلى المسجد الأقصى من دون إعاقة أو حواجز، مُحذرًا من مغبة التحريض الذى تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة فى هذا الخصوص.
وأوضح المصدر أن اللقاء مع المبعوث الأممى تناول الأوضاع فى كل من فلسطين وإسرائيل، وسبل وفرص إحياء مسار للمحادثات بين الطرفين فى ظل ما تشهده الساحتان، الإسرائيلية والفلسطينية، من تطوراتٍ سياسية.
وأكد أبو الغيط أهمية استمرار الدعم الدولى للسلطة الفلسطينية فى هذه المرحلة الصعبة، خصوصًا فى ضوء التبعات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة لجائحة كورونا، وما خلفته من تدهور اقتصادى عانى منه الفلسطينيون على نحوٍ مضاعف جراء القيود التى يفرضها الاحتلال على الحركة والنشاط الاقتصادى.
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