بنك الرياض يوقع اتفاقية شراء مقر رئيسي جديد يضم 53 طابقاً | إليك التفاصيل الكاملة

بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية يأخذ خطوة جادة نحو تغيير المقر الرئيسي له، حيث قام بتوقيع اتفاقية مع مركز الملك عبد الله المالي، وذلك بهدف شراء برج مكتبي يتكون من 53 طابقاً وبارتفاع حوالي 264 متراً، يقع البرج في موقع استراتيجي بين المصارف في المملكة، ويأتي ذلك من ضمن التوجهات الاستراتيجية للمصرف حتى عام 2025، وسوف نطرح لك التفاصيل الكاملة للاتفاقية في هذا المقال، تابع معنا.

فروع بنك الرياض

يعتبر بنك الرياض في المملكة العربية السعودية بمثابة أحد رواد العمل الاجتماعي، وله إسهامات عديدة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، يرجع تفوقه إلى التمسك بقيم الشراكة والمبادرة والاستدامة في جميع فروعه كالتالي:

يقدم المصرف لعملائه منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية من خلال شبكة فروع في جميع أنحاء المملكة تبلغ حوالي 308 فرعاً وأكثر.

يقع المقر الرئيسي في مدينة الرياض.

يسعى المصرف حالياً إلى تغيير المقر الرئيسي له، كما سنوضح لاحقاً.

يقدم بنك الرياض باقة متميزة من بطاقات الائتمان، يمكنك الآن الإطلاع عليها بالتفاصيل الكاملة ومعرفة كيفية فتح حساب جاري خاص بك.

اتفاقية نقل مقر بنك الرياض الرئيسي

قامت إدارة البنك بعقد اتفاقية مع مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، وقع الاتفاقية كل من فهد الرشيد رئيس مجلس إدارة المركز والمهندس عبد الله العيسى رئيس مجلس إدارة البنك، سعياً نحو تحقيق التوجهات الاستراتيجية حتى 2025، نصت الاتفاقية على الآتي:

شراء برج مكتبي يضم 53 طابقاً، وبارتفاع يصل إلى 264 متراً. سوف يصبح هذا البرج مقراً رئيسياً للمصرف. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تعزيز موقع المصرف بين جميع المصارف في المنطقة. أعلن “الرشيد” أن انتقال مقر البنك إلى المركز له أهمية كبيرة، حيث أنه يعتبر منطقة استثمارية جذابة ومقر لكبرى الشركات والمؤسسات. أعلن “المهندس عبد الله العيسى” أن هذه الاتفاقية تعتبر نقطة تحول هامة في مسيرة المصرف، حيث يعتبر المقر الجديد وجهة رئيسية للمال والأعمال، وسيضيف قيمة للصناعة المصرفية والاقتصاد في المملكة، ويعتبر ذلك ترجمة لرؤية السعودية 2030. أضاف “العيسى” أيضاً أن بيئة العمل عندما تكون جاذبة وآمنة واستثنائية، سوف يعزز ذلك من الإنتاجية والإبداع والابتكار. أعلن “المهندس عاصم السحيباني” الرئيس التنفيذي المكلف للمركز، أنه يعد أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات ووجهة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، وان انضمام المصرف له يعتبر إضافة لنوعية بيئة الأعمال هذه، وسوف تكون تجربة عمل مميزة ومختلفة.

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مركز الملك عبد الله المالي

يطلق على مركز الملك عبد الله المالي “كافد”، يعتبر أكبر مركز مالي متعدد الاستخدامات ومنافساً لأبرز الوجهات العالمية، يحتوى على ما يقرب من 61 برجاً، حصل على الشهادة البلاتينية من برنامج “القيادة في الطاقة والتصميم البيئي”.

يعتبر أيضاً من أهم المشاريع المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، ونحن الآن في انتظار أن نرى دوره الهام في التطور العمراني في مدينة الرياض، وهذا ما سوف نتابعه في الأعوام القادمة.