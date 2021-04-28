استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط نظام نور 1442

استخراج نتائج الطلبة برقم الهوية فقط الخاصة بالأب من خلال موقع المنصة الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم والتي تقدم خدماتها لولي الأمر بداية من التقديم للطالب في مرحلة رياض الأطفال في مدارس المملكة الحكومية، أو التقديم للصف الأول الابتدائي الذي يفتح أبوابه خلال هذه الفترة أو الاستعلام عن النتائج، حيث من المنتظر أن يتم رفع جميع نتائج طلاب كافة المراحل التعليمية عبر نظام نور.

استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط نظام نور

يترقب أولياء الأمور أن يتم رفع نتائج الطلبة في مراحل التعليم المتوسط والثانوي على موقع نور الإلكتروني منصة النتائج الحكومية والتي تهتم بتوفير نتيجة الطلبة حتى لا يكون هناك مجهود أو تعب في الحصول عليها وحفاظاً على حياة الأفراد والطلبة خلال هذه الفترة.

التحول الرقمي الكامل الذي اتبعته المملكة ووزارة التعليم خلال هذا العام ومع إجراء الاختبارات بطريقة إلكترونية أثبت أهمية العملية التعليمية في المملكة وكيفية تسخير التكنولوجيا لخدمة الطلبة.

يتم استخراج النتائج برقم الهوية فقط بطريقة إلكترونية من خلال خطوات بسيطة يتمكن منها ولي الأمر ويتمكن منها الطالب.

نتائج الطلاب برقم الهوية

رقم الهوية الخاص بالأب يستطيع من خلاله الدخول على منصة نور الإلكترونية وكتابة رقم الهوية ورمز التحقق حتى يتم تحويله على نتائج الطلبة، وما عليك سوى تتبع هذه الخطوات البسيطة:-

قم بالدخول إلى موقع نور. يتم كتابة اسم الطالب ورقمه والاستعلام عن النتيجة. أو الدخول على أيقونة التقارير من لوحة التحكم الخاصة بالطالب. الدخول على الشهادات، وتحديد الفصل الدراسي الثاني. الدور الأول، الفصل والصف واسم الطالب ورقمه. الضغط على استعلام، فور رفع الشهادات على منصة نور. تظهر الشهادة وعليها أسماء المواد والدرجات الخاصة بكل مادة.

تأتي أهمية منصة نور نتيجة للخدمات التي تقدمها للطلبة وأولياء الأمور والهيئة التعليمية وخاصة ظهور النتائج التي يترقبها الجميع خلال الفترة القادمة.