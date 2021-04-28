نتائج نظام نور للمرحلة الابتدائية والثانوية الفصل الثاني برقم الهوية 1442

يزداد البحث الأن عن نتائج المرحلة الابتدائية والثانوية لطلاب المملكة، ذلك بعد إعلان وزارة التعليم السعودية موعد إعلان النتائج فى السابع عشر من شهر رمضان الجاري، بعد إنتهاء الطلاب من أداء الاختبارات بشكل كامل، ويمكن الأن الاطلاع على النتائج عبر نظام نور التعليمي برقم الهوية، وسوف نوضح لكم الأن خطوات الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر.. تابعونا.

نظام التعليم فى السعودية

أتبعت المملكة العربية السعودية مؤخراً نظام التعليم عن بعد بعد الازمة التي تواجها دول العالم مؤخراً والمتعلقة بفيروس كورونا، وقد أعتمدت وزارة التعليم على منصة مدرستي الرسمية لعرض الاختبارات علهيا لجميع المراحل التعليمية، فهي تعتمد على أداء الاختبارات بشكل إلكتروني وعن بعد، كما يتم رفع النتائج عبر منصة نور الإلكترونية.

نتائج الفصل الثاني المرحلة الابتدائية والثانوية عبر نظام نور

يمكن الأن الإطلاع على النتائج للمرحلة الابتدائية والثانوية بكل سهولة ويسرسواء لطالب أو ولي الأمر، من خلال:

الدخول على موقع نور الالكتروني. تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر. كتابة رمز التحقق. تسجيل رقم السجل المدني. الضغط على زر الاستعلام.

وقد أشاد القائمين على المنظومة التعليمية فى السعودية أن الوزارة قد وفرت منصة مدرستي الإلكترونية لتوفر لطلاب كافة ما يحتاجون إليه ولتسهيل الدراسة عليها والمحافظة على صحة الطالب، مؤكدين أنه يمكن الآن لمس ذلك فى استخراج النتائج عن بعد، بعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية والثانوية والتي ستعلن بعد يومان من الآن بناء على تصريحات سيادة الوزير الدكتور “حمد آل شيخ” وزير التعليم السعودي، من خلال الدخول على رابط نظام نور برقم الهوية وتسجيل الدخول، وسوف يحصل ولي الامر على نتائج الطلاب بكل سهولة.

نظام نور التعليمي

تميز نظام نور فى السعودية بالمرونة فى كل ما هو متعلق بالعملية التعليمية، فتلك المنصة تلبي كافة إحتياجات الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، فمنصة نور التعليمية تعتبر جسر التواصل بينهما، فمنصة نور متخصصة فى إعلان النتائج لجميع المرحل التعليمية، بالاضافة إلى التقديم لطلبة رياض الإطفال والصف الأول الابتدائية ولكن تلك الخدمة متوفره فى الوقت الحالي.