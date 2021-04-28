مصر تمنع إقامة أي احتفالات جماهيرية وتتوعد المخالفين

جدد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.

وشدد مدبولي على جميع الوزارات والجهات المعنية منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، مع ضرورة التعامل بحسم مع المراكز التجارية والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وغلقها فوراً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى جهود مختلف مؤسسات وجهات الدولة بالتعاون مع المؤسسات المعنية على المستوى العالمي، لتوفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بهدف توفير أكبر عدد من تلك اللقاحات المتنوعة.

وشهد الأسبوع الماضي سلسلة متصلة من الحملات الواسعة، على صعيد مختلف مديريات الأمن في المحافظات المصرية، وبشكل خاص في وسائل المواصلات المختلفة والأسواق، لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.

وتُظهر ذلك بيانات وزارة الداخلية المصرية، عن الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 944 قضية (مخالفة لقرار منع تداول الشيشة (الأرجيلة)"، تم بناءً عليها مصادرة مضبوطات 5081 شيشة.

وتُظهر البيانات التي أعلنت عنها الوزارة، الأحد، أنه خلال الأسبوع تم غلق 3883 محلا مخالفا لمواعيد الغلق المحددة من قبل السلطات، فضلا عن ضبط 80314 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة (تم التصالح من خلال سداد الغرامة من قبل 79933 شخصا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 381 آخرين لم يسددوا الغرامة).