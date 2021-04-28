مصر.. حبس سائق جرار عرض حياة ركاب قطار للخطر

أكد مصدر قضائي لموقع "دوت الخليج" أن سلطات التحقيق في مصر أمرت بحبس سائق جرار زراعي في أسوان، بتهمة تعريض حياة ركاب أحد القطارات للخطر والعبور من مكان غير مجهز وبطريقة خارجة على القانون على قضبان السكك الحديدية، مما كاد يتسبب في اصطدام القطار به بعد تعطل الجرار أمامه.
وخضع سائق الجرار للتحقيق فور القبض عليه صباح الأربعاء، وطلبت النيابة تحريات الشرطة عن الواقعة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد الواقعة، ويظهر فيه تصوير من داخل القطار للجرار وهو عالق على الطريق، قبل أن يتمكن سائق القطار من السيطرة على الموقف.
وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء سير قطار النوم رقم 86 القاهرة أسوان، فوجئ قائد القطار أثناء دخوله محطة دراو بجرار زراعي بمقطورة يعترضه، ولا يحمل لوحات معدنية، حيث كان يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور.
وأضافت: "على الفور تمكن قائد القطار ومساعده من التوقف السريع أمام الجرار الزراعي وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار".
واتخذ سائق القطار الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، فيما تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعي.
وطالبت هيئة السكك الحديدية قائدي المركبات توخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك، حفاظا على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.
يذكر أن قطار بالسويس اصطدم ليل الثلاثاء بسيارة نقل عبرت أمامه، مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.
وشهدت مصر على مدار الأسابيع القليلة الماضية حوادث قطارات، قتل خلالها وأصيب العشرات.
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