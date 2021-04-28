الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية إلى طاجيكستان

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات إلى طاجيكستان، الأربعاء، تحتوي على 50 طنا من المواد الغذائية، ضمن المبادرات الإنسانية للدولة خلال شهر رمضان.

وقال عمار البريكي القائم بأعمال سفارة الإمارات لدى نور سلطان: "ترتبط الدولة وطاجيكستان بعلاقات وطيدة، ومسيرة حافلة بالعمل المشترك في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعمل على تنميتها".

وصرح البريكي بأن هذه المواد الغذائية التي ترسلها الإمارات إلى طاجيكستان "تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التضامن في السياسة الإماراتية، التي لطالما وقفت قيادة وشعبا إلى جانب الدول والشعوب".

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت طائرتي مساعدات طبية إلى طاجيكستان في مايو وأكتوبر 2020، حملتا 22.5 طن من المساعدات، واستفاد منها 22.5 ألف من العاملين في المجال الطبي.