بلينكن يدعو إفريقيا إلى توخى الحذر إزاء الصين

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعرب بلينكن مخاطبا شبابا أفارقة درسوا فى الولايات المتحدة، خلال مفاوضات عبر الفيديو أجراها أمس الثلاثاء مع الرئيسين النيجيرى محمد بخارى والكينى اوهورو كينياتا وقيامه بزيارة افتراضية إلى عدة مواقع فى الدولتين، عن أمله فى أن تبقى الدول الإفريقية "أعينها مفتوحة تماما" فى إقامة علاقات مع دول أخرى.

وشدد الوزير على أنه لا يطلب من أحد الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، لكنه يحثهم على "طرح أسئلة مزعجة والمطالبة بالشفافية واتخاذ قرارات مدروسة" بشأن ما هو الأفضل لهم ولبلدانهم.

وتابع: "تساءلوا : عندما تأتى دول أخرى لبناء مشروع كبير للبنى التحتية هل يأتون بعمالهم أو يؤمنون وظائف لسكان البلد الذى يقومون فيه بهذه الاستثمارات؟".

وأعرب بلينكن عن قلقه إزاء الديون التى تتحملها بعض الدول الإفريقية نتيجة لحصولها على قروض صينية، منها زامبيا التى أعلنت الصيف الماضى حالة تخلف عن السداد نتيجة للأزمة الصحية.

وقال: "نثق بإفريقيا وبإمكاناتها الهائلة.. إن نجاحكم من نجاحنا ونود أن نستثمر فيه لكن بالطريقة الصحيحة".