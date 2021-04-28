جهاز آي ماك iMac 2021 الجديد .. آبل تبهر العالم بمواصفات ومزايا فريدة

أصدرت شركة ابل Apple جهاز iMac 2021 ، وهو أحدث جهاز قامت بإصداره الشركة في هذا العام، حيث جعلت تصميم هذا الجهاز أصغر في الحجم عن السابق، كما يتميز الجهاز بأداءه المميز من خلال معالج جديد من نوع M1 الذي من المتوقع أن يُحدث طفرة كبيرة على مستوى معالجات الأجهزة الذكية في العالم، خلال السنوات القليلة المقبلة.

جهاز iMac 2021

هو عبارة عن جهاز قامت بإصداره شركة ابل من نوع iMac ليكون بتصميم مميز حيث أن سمك الجهاز بسيط مما جعله سهل الحمل والانتقال به إلى أي مكان.

وبتعريف بسيط لجهاز آي ماك فهو من أجهزة الكمبيوتر المكتبي الذي يأتي معه لوحة مفاتيح والتي تدعم اللغة الإنجليزية.

كما حرصت آبل على إنتاجه بالعديد من الألوان حتى يتمكن العميل من اختيار اللون الذي يُفضله، وهي من الرفاهيات التي توفرها شركة Apple لعملائها.

وفقًا للبيانات المعلنة نقلًا عن الشركة الأمريكية العملاق فالشاشة ستأتي من نوع Retina ، كما أن حجمها كبير يصل إلى 24 بوصة، وهي تتميز أنها تعمل من بدقة عالية وألون زاهية وواضحة.

وهو الأمر الذي جعل الكثيرين من محبي التكنولوجيا معرفة المزيد من المعلومات عن الجهاز، وهو ما سوف نساعدكم في الحصول عليه.

مواصفات جهاز آي ماك 2021

يأتي الجهاز بمواصفات حديثة كليًا لنجد أنه:

الشاشة

تأتي من نوع Retina بقياس 24 إنشًا بدقة 4.5K وتتميز الشاشة بجودتها العالية التي تبلغ 11.3 مليون بكسل، وبقوة 500 شمعة في المتر المربع، كما أنها تعرض من خلال أكثر من مليار لون.

نجد أن الشاشة تتميز أيضًا بأن بها تدرج لوني عريض P3 حيث أنها تعتمد على أكثر من مليار درجة لون.

تحتوي الشاشة على 500 شمعة وهو الذي جعل درجة سطوع الشاشة أعلى وأوضح من سابقته من الأجهز المماثلة.

كما أن الشاشة تأتي بتقنية True Tone وهي خاصية تعمل على ضبط درجة حرارة اللون بشكل تلقائي في حال تغير البيئة المحيطة بالجهاز.

أيضًا من مميزات الشاشة أن بها طلاء يعمل كمضاد للانعكاس مما يوفر الراحة أثناء القراءة والاستخدام بشكل عام.

المعالج

يأتي جهاز iMac الجديد بمعالج من نوع M1 مع macOS Big Sur وهو الأمر الذي يجعل استخدام التطبيقات يتم بشكل أسرع.

هذا بالإضافة إلى معالك الرسوميات ذو 8 أنوية.

الكاميرا

يتميز الجهاز بكاميرا FaceTime HD ، وهي تعمل بدقة 1080 بكسل.

ويأتي ملحق بكاميرا الجهاز مستشعر للضوء، يمكن من خلاله إجراء مكالمات الفيديو بدقة ووضوح غير مسبوق، مع درجات الإضاءة المختلفة.

من بين أحدث ما أنتجته شركة Apple أيضًا، وتم الإعلان عنه قبل أيام، هاتف iPad Pro 2021 والذي وصفه كونه “قنبلة آبل الجديدة”، نظرًا لما يقدمه من تجربة فريدة ومثالية للمستخدمين.

محتويات الجهاز

نجد أن جهاز iMac 2021 تم إصداره على النحو التالي:

تأتي الذاكرة موحدة 8 جيجابايت و256 جيجابايت من نوع SSD.

أيضًا يوجد في الجهاز منفذين Thunderbolt ، ومنفذين آخرين من نوع USB 3.

بالإضافة إلى لوحة مفاتيح Magic Keyboard ، و Magic Mouse.

الجهاز تم دمج ميكروفونات عدة به وهي بجودة الـ Stereo ، كما يأتي نظام الصوت بستة مكبرات صوتية.

خاصية Touch ID

هي خاصية تم إضافتها لأول مرة في هذا النوع من الأجهزة والذي تم تطبيقها بشكل لا سلكي عن طريق Magic Keyboard .

حيث أنها تستخدم مكون آمن تم تخصيصه من خلال لوحة المفاتيح، إذ أنها تتصل بشكل مباشر بواسطة Magic Keyboard في المعالج M1 ، حتى يتم حماية البيانات الخاصة ببصمات الأصابع.

ألوان الجهاز

تم توفير هذا imac 2021 بالعديد من الألوان وهي:

اللون الأخضر واللون الأصفر واللون البرتقالي وأيضًا اللون الوردي بالإضافة إلى اللون الأرجواني واللون الأزرق، ولم تتخلى ابل عن اللون الأصلي لها وهو اللون الفضي.

في إطار المنافسة الشرسة، التي تخوضها شركة آبل الأمريكية، وإن كان في مجال الأجهزة الذكية، على مستوى الهواتف تحديدًا، فقد قدمت شركة سامسونج الكورية العملاقة، العديد من الهواتف لعام 2021 ، والتي أحدثت نقلة نوعية، وطفرة حقيقية في سوق الهواتف مؤخرًا، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، Samsung Galaxy F62 و samsung Galaxy a32 و Samsung Galaxy a72 .

مميزات iMac 2021

يشمل آي ماك 2021 الحديث على الكثير من المميزات حيث أنه:

لأول مرة في هذا النوع من الأجهزة تأتي خاصية Touch ID، والتي تم تطبيقها في الجهاز بشكل لا سلكي من خلال Magic Keyboard.

من أهم مميزاته الشاشة الكبيرة التي تصل مساحتها إلى 24 بوصة.

أيضًا الشاشة تتميز بالوضوح من خلال دقة أدائها وأيضًا اعتمادها على كم هائل من الألوان.

نوع المعالج في الجهاز جعل الأداء أثناء استخدام التطبيقات أفضل ويتم بشكل أسرع.

كما أن نوع الكاميرا المتوافرة بالجهاز وجودتها تسمح للمستخدم بإجراء مكالمات الفيديو.

سعر آي ماك 2021

وفقًا للموقع الرسمي لشركة آبل، فقد طُرح جهاز آي ماك الجديد، بالعديد من الفئات السعرية، بحسب الفوارق المختلفة في المواصفات والإمكانات، كما وفرت الشركة إمكانية الشراء عبر الإنترنت وبنظام القسط الشهري، وذلك على النحو الموضح بالصورة:

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على جهاز آبل الجديد آي ماك iMac 2021 ، والذي قدم مزايا ومواصفات غير مسبوقة، بمعالج احترافي بمعنى الكلمة، وتجربة فريدة وممتعة بلا شك.