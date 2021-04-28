فرض الحجر الصحى على الوافدين واستمرار تعليق الدراسة فى تونس

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة "سبوتنيك"، نقلا عن قناة "نسمة"، أن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا فى تونس، قررت مواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة سابقا وإقرار الإجراءات التالية من 3 إلى 6 مايو.:

-إقرار الحجر الصحى الإجبارى للوافدين من الخارج لمدة سبعة أيام مع إجراء تحليل pcr.

-إعداد مشروع قانون الطوارئ الصحية وهو قانون من شأنه أن يساعد على تطبيق الاجراءات مثل التنقل بين المدن وكل الاجراءات الردعية للمخالفين.

-مواصلة تعليق الدروس باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.

-تواصل التعليم عن بعد بالنسبة للتعليم العالى باستثناء المعنيين بالامتحانات الوطنية.

-دعوة الولاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى جهاتهم لتطبيق قرارات اللجنة الوطنية.

-منع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهى والاقتصار على اعتماد الفضاءات الخارجية.

وتفاقمت المخاوف فى تونس من تبعات استفحال فيروس كورونا، فى ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية فى البلاد وحديث وزير الصحة عن اكتشاف سلالة جديدة وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء.