جونسون: لست كاذبا.. ولم أقل إن آلاف الجثث أفضل من إغلاق جديد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما تداولت بعض التقارير تصريحات تفيد بقول جونسون، إنّه يفضل أن "تتكدس الجثث بالآلاف"، على أن يأمر بإغلاق اجتماعى واقتصادى ثالث لاحتواء تفشى فيروس كورونا.

ويواجه رئيس الوزراء البريطانى سلسلة انتقادات فى العديد من الصحف ووسائل الإعلام، بدءا من انتقاد طريقة معالجته لأزمة كوفيد-19 فى بدايتها، والتى وصفت بـ"المعالجة المرتبكة"، إلى تساؤلات بشأن تمويل تجديد شقته الرسمية.