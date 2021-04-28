الاستعلام عن نتائج الطلاب moe.gov.ae في الامارات عبر وزارة التربية الإماراتية

في هذه المقالة سنقدم لكم الطريقة الصحيحة والأفضل لمعرفة نتائج الطلاب في الإمارات، وخاصة بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الإماراتية بتحديث موقع نتائج الطلاب في الامارات، كما يمكن من خلاله معرفة آخر مستجدات الطالب، ومن ثم يمكن للطالب معرفة نتائج امتحاناته من خلاله، وفيما يلي سنتناول بالتفصيل طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في الامارات، ففي ظل الظروف الجائحة في البلاد حرصت وزارة التربية والتعليم الإماراتية www.moe.gov.ae على تقديم خدماتها التعليمية للطلبة بصورة إلكترونية سهلة وبسيطة، ومن ثم أتاحت للطلبة أن يعرفوا نتائج الامتحانات لجميع الصوفوف الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة moe.gov.ae والذي من خلاله يتم قضاء العديد من المهام الخاصة بشؤون تعليم الطلبة، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج الطلاب moe.gov.ae

في البداية يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربي ة الاماراتية للتعرف على درجات ونتائج الطالب من خلال الرابط www.moe.gov.ae ومن ثم الدخول على أيقونة تسجيل الدخول كطالب.

بعد إتمام الخطوة السابقة ستظهر نافذة يتم من خلالها كتابة الإيميل الخاص بك وكذلك كلمة السر، وفي حالة عدم معرفتك لهما يمكنك الحصول عليهما من خلال توجهك للمدرسة التابع لها ومن ثم التواصل مع موظفي شؤون الطلبة في المدرسة وسؤالهم عن الإيميل وكلمة السر الخاصين بك، في حالة عدم رغبتك بالذهاب إلى المدرسة فيمكنك معرفة إيميلك والباسوورد من خلال الدخول على أيقونة Register as parent الموجودة أسفل الصفحة، ومن ثم ستظهر لك نافذة جديدة تطلب منك إدخال بياناتك.

سيطلب منك الموقع كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك والذي سبق لك إدخاله عند تقديم التحاقك في المدرسة مع مراعاة أنه تم كتابته بدون رقم 784 الموجودين ببطاقتك، وبعد ذلك قم بإدخال رقم هاتفك الجوال.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك الجوال وبها يكون البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصين بك واللذين يمكنك استخدامهما للتسجيل فيما بعد إلى الرابط السابق سيظهر لك نافذة جديدة، قم بالضغط على أيقونة إظهار العلامات، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتائج ودرجات الطالب.

ملحوظة عند الاستعلام عن نتائج الطلاب

في حالة عدم ظهور نتيجة الطالب لا تقلق، فقد يكون الأمر متعلقًا بعطل فني أو أن النتيجة ما زالت تصحح ولم تعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم أو المدرسة التابع لها، وبالتالي يجب عليك أن تتحلى بالصبر حتى تظهر نتيجتك بشكل رسمي.