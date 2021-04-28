تسجيل في العنوان الوطني السعودي 1442

تسجيل في العنوان الوطني بات الآن مُتاحًا حيث يعتبر العنوان الوطني من خدمات البريد السعودي الإلكترونية التي تساعد في الوصول إلى كافة المناطق بالمملكة؛ لذا هي خدمة مُناسبة لكافة المؤسسات والأشخاص، وفيما يلي نتعرف على تفاصيل الخدمة من حيث الرابط المباشر وكيفية التسجيل في العنوان الوطني بسهولة، يتبع…

تسجيل في العنوان الوطني بالخطوات 1442

يُمكنك التسجيل بسهولة حتى تستطيع الاستمتاع بخدمات التوصيل المنزلي أو المواكبة الإلكترونية للحوسبة والخدمات الأخرى في المملكة عبر اتباع الخطوات التالية:

الانتقال مباشرةً إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني.

الضغط على حقل “سجل عنوانك اليوم” ومن ثم الضغط على تبويب تسجيل الأفراد.

اختيار حقل “تسجيل جديد” ومن ثم إضافة كافة المعلومات المطلوبة إلا وهي: الاسم رباعيًا. رقم الجوال. رقم الهاتف المنزلي. البريد الإلكتروني.

المُتابعة ومن ثم اختيار نوع السكن الذي تعيش فيه وماهية الملكية، ومن ثم الضغط على حقل التالي.

اختيار حقل الإضافة بحيث تُضيف افراد اسرتك أن وجد برقم الهوية والاسم والجوال أي بنفس البيانات التي تطلبها الموقع منك، ومن ثم الضغط على حقل التالي.

اختيار حقل تحديد العنوان يدويًا أو ترك الموقع يُحدد موقعك، ومن ثم المتابعة.

الموافقة على الشروط والاحكام ومن ثم تفعيل الحساب عبر إضافة الرمز الذي ي على الجوال المُفعل في الموقع.

التحقق من العنوان الوطني

يُمكن التحقق من مدى صحة العنوان الوطني بعد إضافته عبر الطريقة الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للعنوان الوطني.

اختيار حقل ” إضافة عنوان هنا تريد التحقق منه”

كتابة العنوان بدقة شديد ومن ثم الضغط على حقل التحقق حيث من المفترض أن تظهر بياناتك، قُم بمراجعتها للتأكد من مدى صحتها.

رقم العنوان الوطني

يُمكنك التواصل مع العنوان الوطني عبر الاتصال على الرقم 920005700 حيث يُمكن تغيير أي معلومة سبق إضافتها على الموقع وتحديثها أو الاستعلام عن أي خدمة مُقدمة.

رابط تسجيل العنوان الوطني

يُمكنك الانتقال مباشرة عبر رابط العنوان الوطني وبذلك تعرفنا على طريقة تسجيل العنوان الوطني وكافة التفاصيل حول التواصل والرقم الموحد المجاني الذي يُتيح الاستفسار على مدار الساعة.