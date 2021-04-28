أخبار اليمن : خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب والجوف

دوت الخليج -

خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب والجوف

استمرت خروقات قوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. خروقات مستمرة بالحديدة وغارات على مأرب والجوفاستمرت خروقات قوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة، وشن الطيران 19 غارة على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 183 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و20 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 184 صاروخاً وقذيفة و150 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الجاح ، وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والجبلية والجاح والتحيتا . وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف وغارة على منطقة الأقشع في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

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