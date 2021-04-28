الأردن يخفف إجراءات كورونا ويحفز على اللقاح

قررت الحكومة الأردنية تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، تنفيذا لخطتها في الفتح التدريجي بجميع القطاعات.
وأعلن الأردن تخفيف إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة، وأيضا السماح بأداء صلاة التراويح في المساجد.
كما سيتم السماح بأداء صلاة الجمعة، في الساحات الخلفية للمساجد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ويتوقع أن تعلن الحكومة عن حزمة لإجراءات تحفيزية لموظفي القطاع العام والخاص لأخذ لقاح كورونا.
وتتجه الحكومة لتسهيل الإجراءات لمن حصلوا على اللقاح، مثل دخول جميع المرافق العامة والحدائق الرئيسية والمسارح ودور السينما وحضور المباريات.
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