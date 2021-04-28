تقديم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن kfupm.edu.sa ومواعيد التسجيل

تعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن واحدة من أبرز جامعات المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على تقديم مستوى راقٍ من العلم، وخاصة في مجال البترول والمعادن، وبالتالي فهي تسعى لتخريج الطلبة منها بمستوى يليق بالاقتصاد والعمل السعودي.

معايير التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تعمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على قبول هؤلاء الطلاب الذين يشهد مستواهم الدراسي بالتميز، وخاصة من هم خريجو شهادة الثانوية العامة قسم علوم طبيعية، ويتم ذلك اعتمادًا على ثلاثة معايير أساسية، وهي:

نسبة الثانوية العامة التي حصل عليها الطالب.

إجراء اختبار للقدرات العامة للطالب.

إجراء اختبار تحصيلي للطالب من خلال معرفة النسبة المئوية الموزونة لكل من هذه الاختبارات، ومن ثم الحصول على درجة مركبة يتم من خلالها قبول الطلاب أصحاب الدرجات العالية.

شروط القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مجموعة من الشروط التي بموجبها يتم قبول الطلاب، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون الطالب المقدم على الالتحاق بالجامعة خريجًا من الثانوية العامة أو منهج علمي علوم طبيعية أيضا أو نظام المقرارات.

يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تضعها الجامعة وسبق الإشارة عنها، بحيث يمكن للطالب الاستعانة بنتيجة الاختبار التي اكتسبها أثناء التقديم للجامعة خلال العام أو العامين السابقين.

إجراء اختبار تحصيلي للطالب خلال السنة التي يتم فيها قبول الطلاب أو العام السابق.

يشترط على الطالب المقدم لطلب الالتحاق بالجامعة ألا يكون قد سبق له والتحق بالدراسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أو غيرها من كليات المجتمع المرتبطة بالجامعة.

أولًا قم بالدخول على موقع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومتابعة الخطوات.

قم بتقديم طلب الالتحاق من خلال إدخال البيانات الخاصة بك والتي تشمل (رقم جوال الطالب، بطاقة الهوية، البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، الإقامة، رقم جوال ولي أمر الطالب).

ستتواصل الجامعة إلكترونيًّا مع وزارة التعليم لمعرفة نتائج الثانوية العامة وكذلك نتائج اختبارات القدرات العامة والتحصيلية.

بعد إتمام التسجيل ستصل رسالة إليك عبر البريد الإلكتروني لإتمام انتهاء عملية التسجيل.

في حالة قبولك بالجامعة، يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للجامعة لتعبئة البيانات ورفع المستندات الخاصة بطلب الالتحاق.

رابط التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادنمواعيد تقديم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن آخر ميعاد لالتحاق الطلبة بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي 2021 على أن يكون أخر موعد لتقديم الالتحاق للفصل 203 هو يوم الخميس 17 من رمضان 1442 الذي يوافق 29 إبريل لعام 2021 م.