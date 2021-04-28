طريقة سداد فرجت من الراجحي في السعودية

طريقة سداد فرجت من الراجحي يبحث عنها العديد من المواطنين السعوديين، حيث أنه يوجد العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون السداد عن المسجونين في السجون عن طريق خدمة فرجت الإلكترونية، حيث أنه تمت إتاحة الخدمة عن طريق البنك ويمكنك سداد فرجت من خلال الخدمة الإلكترونية التي يقدمها البنك لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

خدمة فرجت

خدمة فرجت للمديون هي احدي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة تمثلها المديرية العامة للسجون، ويتم من خلال تلك المنصة السداد عن سجان الحقوق المالية عن طريق ذويهم أو فاعلي خير في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية السجناء الذين سبق الحكم عليهم بقضايا مالية لكي يستطيعوا دفع الديون التي عليهم والإفراج عنهم، كما يستطيع المواطن أو المقيم عن طريق المنصة أن يبحث بحث عن المستفيدين وأن يعرف ظروفهم من أجل اختيار الأفراد الذين يستحقون الدعم بالفعل، كما يمكن للمواطن أو المقيم أن يدفع جزء من المبلغ أو سداد المبلغ كله كاملا عن المديونين.

طريقة سداد فرجت من الراجحي

يتيح بنك الراجحي خدمة دفع مستحقات فرجت بطريقة سهلة وميسرة من خلال التطبيق الرسمي الخاص بها، حيث هناك العديد من المواطنين يريدون معرفة طريقة سداد فرجت عن طريق الراجحي في المملكة العربية السعودية، وسنتعرف على طريقة سداد فرجت من الراجحي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى تطبيق الراجحي على الهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم المصرفي وكلمة المرور في الخانات المخصصة لها.

سيتم إرسال رمز تفعيل إلى الهاتف المحمول الخاص بك قم بإدخاله في الخانة الخاصة به.

قم بالضغط على “المدفوعات”.

قم بالضغط على “سداد فاتورة لمرة واحدة”.

قم بالضغط على اختيار “الخدمات الحكومية”.

قم باختيار “التنفيذ القضائي”.

قم بإدخال رقم المشترك أو رقم الفاتورة أو الحساب في الخانات المخصصة لها.

قم باختيار “عرض المبلغ المستحق”.

قم بادخال المبلغ الذي تريد دفعه للمستحق.

قم بالضغط على زر”التالي”

بعد ذلك سوف تظهر لك بيانات مفصلة وبيانات رقم المشترك والمبلغ المراد دفعه.

قم بالضغط على زر “تأكيد”.

بعد ذلك سوف يصل رمز إلى هاتفك المحمول قم بإدخاله في الخانات المخصصة له.

سداد فرجت من صراف الراجحي

يتيح البنك الراجحي أن تقوم بسداد فرجت عن طريق أي صراف آلي موجودة في في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي تتم عملية السداد لكل المواطنين السعوديين بسهولة وبدون عناء وفي أي وقت يريدون أن يقوموا بالسداد يمكنهم عمل ذلك، ويمكنك سداد فرجت من صراف الراجحي عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بإدخال بطاقة الصراف الآلي في المكان المخصص لها.

قم بكتابة كلمة المرور الصحيحة.

قم بالضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

قم بالضغط على “المدفوعات”.

اضغط على “المدفوعات الحكومية”.

قم بالضغط على “خدمة فرجت” واضغط على “خدمات وزارة العدل والتنفيذ القضائي”.

قم بكتابة رقم الفاتورة الخاصة بالسجين في الخانة المخصصة لها.

قم بتحديد المبلغ الذي تريد سداده لحساب السجين.

قم بكتابة رقم المفوتر 169 في الخانة الخاصة به.

أضغط على زر “حفظ” رقم فاتورة سداد.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة طريقة سداد فرجت من الراجحي في السعودية.