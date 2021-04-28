تحطم طائرة صغيرة في فلوريدا يوقع ضحايا

لقي عدد من الأشخاص حتفهم، الأربعاء، بعد تحطم طائرة صغيرة في ولاية فلوريدا، شرقي الولايات المتحدة.
وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إن هناك عددا من الضحايا، مشيرة إلى أن الحطام واقع في منطقة غابات.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: " تحطمت طائرة ذات محرك واحد بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة غابات بالقرب من مطار سبنسر الجوي في ميدلبورو بولاية فلوريدا، حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء.. وكان على متنها 3 أشخاص".
ولم يكشف عن هويات الضحايا حتى الآن، بينما بدأت إدارة الطيران بالتحقيق في الحادث.
وتوجهت فرق الإطفاء والشرطة لموقع الحادث فور حدوثه.
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