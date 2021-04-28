51 مرشحًا.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، أن المجلس تبلغ من المحكمة الدستورية العليا 10 طلبات جديدة اليوم، ليرتفع عدد المتقدمين بطلبات ترشح إلى 51، بينهم سبع سيدات.

وبعد نحو ساعتين على إغلاق باب الترشح أعلن مجلس الشعب إغلاق وختم صندوق التأييدات، وانتهاء عمليات منح الأعضاء أصواتهم لطالبى الترشح، إذ ينص دستور على ضرورة أن يحصل المرشح على تأييد 35 عضوا فى المجلس شرطا للترشح.

يذكر أن 24 شخصا تقدم للترشح فى الانتخابات الرئاسية السابقة التى جرت عام 2014 وكانت التعددية الأولى فى البلاد آنذاك بعد أكثر من 50 عاما.

وحسب الدستور السورى الذى يشترط تأييد 35 عضوا فى المجلس لطلب الترشح، فإن عدد المرشحين رسميا يحسمه نواب "حزب البعث العربى الاشتراكى" وحلفائهم فى الجبهة الوطنية التقدمية، فعدد المستقلين (70 عضوا) لا يكفى إلا لتأييد مرشحين اثنين (بفرض تساوى الأصوات).