  الهند تسجل نحو 361 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24ساعة

أعلنت الهند تسجيل 360 الفًا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17 مليونا و997 ألفًا و267 إصابة.

ووفقا لوكالة الأمنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3293 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 201 ألف و187، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14 مليونًا و817 ألفًا و371 حالة.

وسجلت الهند أمس الثلاثاء 323 ألفًا و144 إصابة و2771 حالة وفاة في حصيلة تشير إلى وفاة 115 هنديًا كل ساعة جراء الإصابة بـ "كوفيد 19".

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