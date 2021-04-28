إجلاء آلاف السكان من مدينة بون بألمانيا بعد العثور على قنبلة  



أجلت السلطات الألمانية يوم الأربعاء 5 آلاف شخص من مدينة بون، إلى حين إبطال خبراء المفرقعات قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تم اكتشافها خلال أعمال بناء.

وعثر على القنبلة البالغ وزنها 250 كيلوجراما بعد ظهر الثلاثاء في منطقة حي لينجسدورف.

واضطر آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في دائرة نصف قطرها 500 متر، حتى تم إبطال مفعول القنبلة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل السماح لهم بالعودة.

وشارك في المهمة أكثر من 150 فردا من رجال الإطفاء وخدمات الإسعاف والشرطة.

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