شرح خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور Edue Wave الابتدائي واستخراج نتائج نظام نور

شرح خطوات ترفيع الطلاب يتطلع لها الطالب السعودي في السنوات النهائية من المرحلة التعليمية، الابتدائية والمتوسطة، للانتقال للمرحلة الثانية، لمعرفة ما هي الخطوات التي تجب اتباعها بعد الحصول على درجة النجاح عبر رابط نظام نور، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الاختبارات النهائية 1442 عبر الخطوات المطلوبة، ونقوم بشرح الخطوات اللازم اتباعها للانتقال للمرحلة الدراسية التالية.

الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية 1442

رابط نتائج نظام نور المركزي

يعتبر نظام نور المركزي هو مركز التعليم والنتائج في المملكة العربية السعودية، حيث يشمل النظام الإلكتروني كل ما يخص الطلاب والمعلمين والإداريين في النظام التعليمي حيث يقوم ولي الأمر بالتقديم للأطفال في رياض الأطفال والأول الابتدائي بحساب ولي الأمر ويتم عمل حساب خاص للطالب برقم الهوية للدخول على منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بعد واستخراج نتائج الفصل، كما يستخدم معلم الفصل نفس النظام لكل ما يخص الانتقالات والترفيعات والرواتب، ويتم أيضا ترفيع الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة للانتقال إلى المرحلة التالية في التعليم الأساسي.

يتم الدخول أولا على رابط نظام نور المركزي بصفحة الدخول. يقم الطالب بكتابة اسم المستخدم. يتم كتابة رقم الهوية. يقوم بكتابة رمز التحقق المرئي. يتم تسجيل الدخول. يمكن الدخول في حال نسيان الرقم السري.

استخراج نتائج الطلاب على نظام نور التعليميترفيعات الطلاب 1442

هو الانتقال من مرحلة تعليمية إلى مرحلة جديدة حيث يتم نقل الطلاب باتباع عدد من الخطوات التي يتم بها الانتقال الإلكتروني بدون الذهاب إلى المدارس، ويتم ذلك بعد أن يقوم قائد المدرسة باعتماد نتائج الطلاب بشكل رسمي للانتقال بين مدارس المملكة الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يتم الدخول على رابط نظام نور المركزي. يقوم مدير المدرسة بالدخول بحساب قائد المدرسة بكتابة رقم الهوية الخاصة به والرقم السري. يقوم بكتابة اسم المستخدم ورمز التحقق ثم يسجل الدخول. يتم اختيار شؤون الطلاب. يتم اختيار “الطلاب”. يقوم باختيار تعيين صفوف الطلبة بالعام الدراسي الجديد. تظهر الصفوف لقائد المدرسة (الأول – السادس). يقوم باختيار ايقونة “ترفيع” بجانب الصف الدراسي وأيضا من الأول وحتى الخامس الابتدائي. تختلف طريقة ترفيع الطلاب من السادس الابتدائي للأول المتوسط عن الطريقة السابقة.

خطوات ترفيع الطلاب في نظام نور