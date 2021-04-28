PlayStation والتوقعات بشأن الإصدار الجديد من سوني في حدث مقبل مشوق

PlayStation والتوقعات المقبلة بشأن حدث قريب في تصريح عن إصدار جديد من الألعاب ضمن أنتاج شركة سوني العالمية والحدث المرتقب والذي سيتم التصريح عنه من الشركة في جهاز ألعاب بلايستيشن الذي سيصدر بنسخة state of play وسيتم من خلاله عرض كافة المعلومات والبيانات من playstation store فيما يتعلق بالإعلانات عن الحديث في الألعاب الخاصة بكل ألعاب بلايستيشن وفيما يخص التصريحات المرتقبة عن الحدث الجديد فيما يتعلق بما هو جديد في اللعب علي أجهزة بلايستيشن 5 وغيرها من الأجهزة فيما يتعلق بطريقة اللعب والعناوين الخاصة بكافة الألعاب وسيتم التصريح بكافة التفاصيل خلال هذا الأسبوع عن أجهزة بلاي ستيشن 5 وغيرها من الأجهزة والجديد المصدر من الشركة في الحدث الجديد state of play .

playstation وتصريحات شركة سوني فيما يتعلق بالإصدار الجديد

تم التصريح من شركة سوني بأنها سوف تقوم بفحص النظر عن الألعاب الخاصة بأجهزة playstation 5 التي تتعلق بما هو متوقع من تصريحات من اللاعبين لهذا العام فيما يختص بألعاب ratcher & clanck rift ويتم عرض الألعاب المصدرة من شركة سوني لمدة تصل إلي 15 دقيقة فيما يختص بما هو جديد تحت عنوان isomanic ويتم البحث حالياً بشكل كبير علي محركات البحث فيما يخص ratcher & clanck rift والمصدر في playstation store ومن المتوقع أن لا يتم المشاركة بكامل المعلومات عن الإصدار الجديد ألا في الوقت المحدد وفيما يتعلق بكافة التحديثات التي يتم صدورها من شركة سوني وفيما يخص اللاعبين الراغبين في أن يتم مشاركة التقارير التكنولوجية من الشركة من خلال فيديو يمكنهم إضافة خدمة فيديو عندما يتم اشتراكهم من خلال شبكة الأنترنت فيما يتعلق بشأن بلايستيشن بإصدار ps plus وتم التأكيد من شركة سوني بأنه تقوم في الوقت الحالي بالاختبار علي فيديو ps vedio pass وتم التصريح من الشركة أنه أذأ ما تم ونجحت هذه الخطوة سوف يزيد هذا من التنافس بين الشركة وبين xbox game pass .

ما يتضمنه ps veido pass والتصريحات الخاصة به من الشركة في أجهزة بلاي ستيشن 5

تم التصريح من شركة سوني أنه سوف يتضمن الفيديو الخاص في ps vedio pass جميع ما يتم أنتاجه من الأفلام الجديدة والتي يكون لها أسم عالمي كبير والذي سيتم من خلال sony bloodshot بالتعاون مع duble tap وأيضاً baby drive وسيتم بهما إضافة المزيد من شركة سوني في جهاز ألعاب بلايستيشن وسوف يتم العرض من المطورين القائمين علي الإضافات الجديدة للأجهزة بأنه من خلال الاشتراك في الخدمة من خلال الأنترنت من كافة اللاعبين علي أجهزة playstation 5 تم التأكيد أنه سوف يتم الحصول علي فيديو خاص بالجودة فيما يتعلق في sony pictures .

PlayStation وهذا ما جاء من أهم التصريحات التي من المتوقع أن تصدر من شركة سوني في خلال هذا الأسبوع فيما يتعلق بفيديو يتم به عرض التحديثات التي سوف يتم إضافتها علي أجهزة بلايستيشن 5 مما يزيد من المنافسة بين الشركة وبين شركات أخري تنتج مثل هذه الأجهزة كما جاء من تصريحات شركة سوني .