تقدم منصة سلفة الرقمية بالمملكة العربية السعودية قروض التمويل الشخصي من منصة سلفة بدون الحاجة لتحويل راتب كما هو الحال مع قروض البنوك المختلفة ، ومنصة سلفة هي واجهة جديدة للتمويل الرقمي مواكب للتكنولوجيا بشكل عصري يختلف عن البنوك الاعتيادية ، ومنصة سلفة تعتمد علي مؤشرات وكالات التصنيف العالمية في تحقيق التماثل المالي والارتقاء بمستوي المعاملات البنكية ، وتسعي منصة سلفة للوصول لمدي الامتياز في التعاملات البنكية لعملائها من خلال تسهيلات كبيرة في المعاملات عكس ما يحدث في البنوك الاعتيادية من عمليات روتينية ، وبذلك تنضم منصة سلفة لمظلة رؤية موحدة تدعمها المملكة العربية السعودية لخلق فرص تمويلية متنوعة لأبناء الشعب السعودي ومن أمثال ذلك القروض التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية.

قروض التمويل الشخصي من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة الرقمية إمكانية الحصول علي التمويل الشخصي خلال خمس عشرة دقيقة فقط من وقت تقديم الطلب ، ومنصة سلفة الرقمية هي أول منصة سعودية تحصل علي تصريح من البنك المركزي السعودي في مجال التمويلات الشخصية ، ويقوم عمل منصة سلفة علي اعتماد تقنيات الذكاء الصناعي في تحليل البيانات المالية والشخصية للعملاء ، وعن طريق تحليل البيانات الائتمانية يمكن للمنصة تحدي موقف قبول الطلب من عدمه مما يقدم سرعة وتسهيل في إنهاء المعاملات ، وتقدم منصة سلفة العديد من الخدمات الأخري مثل الاستشارات المالية والنصائح الاستثمارية كما تحرص علي مبدأ الاستقلالية المالية والمعلوماتية لكافة العملاء ، وتبني المنصة ملف معلوماتي لعملائها يستند له في التعاملات المستقبلية من خلال البيانات الائتمانية للعميل ومعدلات الالتزام والمدد ولا تحتاج منصة سلفة لتقديم كفيل ضامن عكس تمويل العمل الحر بقيمة 150 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات تقديم الطلب

يمكنكم تقديم طلب تمويل من منصة سلفة عن طريق إتباع الخطوات التالية :

ندخل لموقع المنصة الإلكتروني عبر بحث جوجل.

نقوم بإدخال قيمة التمويل.

نقوم باختيار مدة السداد المناسبة.

نسجل البيانات المطلوبة.

نقوم برفع كافة الوثائق الثبوتية المطلوبة.

خلال 15 دقيقة من تحليل البيانات يمكنكم استلام الإيداع علي رقم الحساب المدخل.

وجدير بالذكر أن القيمة المالية للتمويل من خلال منصة سلفة الرقمية لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.