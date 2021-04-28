وصول باخرة ستشحن مواد كيماوية خطرة من مرفأ بيروت

دوت الخليج :- أكد مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية أن الباخرة الألمانية "أموينيتاس" التي ستتكفل بإخراج المواد الكيماوية من مرفأ بيروت وصلت في وقت سابق اليوم الاثنين إلى المرفأ.
وتنتظر الباخرة الألمانية إتمام الإجراءات اللازمة من وزارتي البيئة والنقل لتحميل المستودعات التي ستحمل المستودعات الموضبة بعد فرز المواد الخطرة من قبل شركة ألمانية على الرصيف 16 في مرفأ بيروت، وفقا لما ذكره مراسلنا.
وكانت شركة ألمانية متخصصة عملت في الأِشهر الماضية على معالجة أطنان من المواد الحمضية الخطرة في مرفأ بيروت تمهيداً لشحنها وتلفها في ألمانيا.
ويوجد على "الرصيف 16" 52 مستوعبا كبيرا تحوي مواد كيماوية مختلفة، أي ذات تركيبة مختلفة، لكنها قابلة للاشتعال، وسريعة التفاعل، عثر عليها عناصر الوحدة المختصة في الجيش اللبناني التي أجرت مسحاً دقيقا في المرفأ بعد انفجاره.
سكاي نيوز
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