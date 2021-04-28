التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بكورونا

برلين ـ وكالات: قالت الجمعية الألمانية للتأمين على الحوادث إن التهوية الجيدة للغرف تحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا. وأوضحت الجمعية أن التهوية بطريقة التيارات الهوائية تعمل على تقليل نسبة تركيز الإيروسولات (الجزيئات العالقة في الهواء) في هواء الغرفة، ما يحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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