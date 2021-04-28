القوات المسلحة المالية تعلن مقتل 26 إرهابيًا فى وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش مالي اليوم، أن القوات المسلحة المالية بدعم من قوة برخان الفرنسية، تمكنت من إيقاف وقتل 26 إرهابًيا فى قطاع ألاتونا بدائرة نيونو، وسط مالى.





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