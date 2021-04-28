فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونا 

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض أعداد مرضى كورونا في البلاد للمرة الثانية بواقع 370 حالة، وتسجيل أقل من 30 ألف إصابة يومية بالفيروس.
فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونافرنسا تسجل تراجعا طفيفا بعدد مرضى كورونا في العناية المركزة
وأفادت الوزارة بأن عدد المرضى في العناية المركزة انخفض 370 حالة ليصل إلى 5879، فيما سجلت 315 حالة وفاة جديدة في المستشفيات انخفاضا من 325 يوم الثلاثاء.
وأكدت الوزارة تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 5.5 مليون حالة.
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