ضبط مخدرات بقيمة 82 مليون دولار في إندونيسيا 

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء أنها فككت شبكة مهربي مخدرات أدخلوا إلى البلاد 2,5 طن من الميثامفيتامين من أفغانستان، وأن قيمة المضبوطات بلغت 82 مليون دولار.
وأشارت الشرطة إلى أن مشتبها به إندونيسيا قضى بالرصاص، فيما أوقف سبعة عشر آخرون لضلوعهم في تهريب المخدرات بينهم نيجيري، خلال عمليات نفذتها الشرطة في الأسابيع الأخيرة بمقاطعة آتشيه في جزيرة سومطرة والعاصمة جاكرتا.
وجرى توزيع جزء من المخدرات في حاويات للأغذية خبئت بعدها بالسفن أو في صناديق على البر.
وأوضحت الشرطة أن بين المشتبه بهم أشخاصا قابعين في السجن لإدانتهم في قضايا إرهاب، بعضهم محكومون بالإعدام بموجب القوانين المتشددة السارية في إندونيسيا لمكافحة المخدرات.
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