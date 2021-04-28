تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف بقسط يبدأ من 800 ريال وأطول فترة سداد

التمويل الشخصي هو عبارة عن سيولة نقدية لك تفيد في الأزمات المالية وسداد ديونك المتراكمة، أو دفع مصروفات التعليم، كل هذا يتم بناء على تمويلك من أحدى الشركات أو البنوك السعودية المتخصصة في تقديم التمويل بأطول فترة سداد، ويتم سداد المبلغ التمويلي على أقساط ميسرة كل شهر، حتى تقوم بشراء ما تحتاج إليه، كل هذا وفق بعض الشروط والمستندات المطلوبة لكي تحصل على تمويلك الخاص بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب، كما أنه ناك تمويل بدون كفيل بعدة شروط معينة، ويوفر عدد من البنوك والشركات طريقة لاحتساب القسط الشهري والمدة الزمنية للسداد من خلال حاسبة التمويل الشخصي.

احصل على تمويلك الخاص من بنك الرياض والذي يوفر لك عدة تمويلات متنوعة وهو من أبرز وأقدم البنوك السعودية الموثقة من مؤسسة النقد العربي، يمكنك أن تحصل على تمويل للمتقاعدين 3 مليون ريال بشرط أن لا يقل الراتب عن 2000 ريال شهريا من خلال بنك الرياض، هناك أيضا تمويل سيارة بدون كفيل تبدأ من 35 ألف ريال يمكن أن تحصل على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني وفق الشروط والمستندات المطلوبة والتقدم بطلب التمويل.

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بهامش ربح تنافسي، وفترة سداد خمس سنوات، ومتوفر للسعوديين فقط، بأقساط منخفضة، ولكن يجب أن يون الراتب لا يقل عن 10.000 ريال، والعمر للسعوديين لا يقل عن 18 عاما، يتم طلب التمويل من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما إذا ك ن التمويل بتحويل الراتب إلى البنك فيتم إعفاء الورثة من السداد في حالة الوفاة أو العجز الطبي، إذا كان التمويل بمبلغ 50 ألف ريال فأن القسط الشهري يبدأ من 800 ريال، بمعدل نسبة سنوي 2.43% على فترة سداد 5 سنوات.

من أهم مميزات التمويل الشخصي للمقيمين في بنك الرياض أنه بفوائد قليلة وموافقة فورية، وفترة سداد طويلة، ويجب أن لا يقل عمر صاحب التمويل عن 22 عاما ولا يقل الراتب عن 5000 ريال، والتمويل للسعوديين يجب أن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما والراتب لا يقل عن 3000 ريال، وللمتقاعدين العمر لا يزيد عن 70 عاما والراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال، مع تحويل الرتب لبنك الرياض، طلب التمويل الشخصي المناسب لك، كما يوفر لك البنك خاصية اختيار التمويل المناسب لك عند اختيارك سعودي أو مقيم، والراتب محول للبنك أم لبنك أخر والغرض من نوع التمويل هل شخصي أم لتمويل سيارة، والمقارنة بينهم من حيث مدة السداد ونوع التمويل والأقساط الشهرية، واختيار التمويل المناسب لك.