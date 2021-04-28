تفاصيل الحالة الصحية لمؤمن زكريا وحقيقة عودته للملاعب

أستطاع مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية جذب قاعدة جماهيرية كبيرة من محبي الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي ، حيث تكاتف الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة قريب لساحة الملاعب مرة أخري

تفاصيل الحالة الصحية لمؤمن زكريا

تبدأ الواقعة في يناير 2019 عندما شعر بإجهاد شديد وعدم قدرته علي خوض بعض التمرينات ، بعدها تفاقم الأمر إلي إن وصل حد عدم قدرته علي الحركة بشكل جيد بسبب الألأم العضلية مما ترتب عليه خروجه من التشكيلة الأساسية وفسخ عقدة السعودي وعودتة مرة أخري للقلعة الحمراء

إختفاء مؤمن زكريا

مع رجوع مؤمن زكريا الي مصر حدثت حالة من الأرتباك والصمت حيث تكتم الجميع عن أي أنباء خاصة به أو بالمرض الذي لحق به ، وكانت الصدمة هي ظهورة في إحد البرامج الرياضية ظهر فيها وهو غير قادر علي الكلام بطريقة صحيحة ، تبين بعدها إصابة مؤمن زكريا بمرض نادر يسمي تصلب الجانبي الضموري في العضلات حيث أن هذا المرض يصيب شخص كل 2 مليون في العالم ، هذا المرض سريع الأنتشار في إنحاء الجسم حيث انه ينتشر في عضلات الجسم كله ومن بعدها ينتشر في الأعصاب مما يسبب عدم سيطرة الجسم علي أعصابه

مؤمن زكريا يعلن عودتة للملاعب

في مفاجئة من العيار الثقيل أعلن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي تحسن حالته الصحية وبداية تعافيه من مرضه ، حيث أكد اللاعب خلال قناة أبو ظبي الرياضية أنه يخطي خطواته الأخيرة في العلاج وأقتراب عودته للملاعب مرة أخري

وتمني اللاعب إن يعود إلي الملاعب مرة أخري بعد أكثر من عامين مر بهم بحالة صحية ونفسية سيئة ، وعن البطولات التي يتمني حصدها أكد مؤمن زكريا أنه يتمني حصد لقب دوري أبطال افريقيا مع النادي الأهلي ، كما تمني الوصول للهدف المائة بالدوري المصري حيث توقف عن اللعب وفي رصيده 70 هدف.