خطوة بخطوة كيف أتبرع في منصة إحسان

كيف أتبرع في منصة إحسان الخيرية سؤال يراود الكثيرون، حيث تعد منصة إحسان الخيرية من أهم المنصات الإلكترونية التي تم إطلاقها لتعمل علي جمع التبرعات بأسرع وآمن الطرق عبر استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، فيمكنك من خلالها التبرع من أي مكان داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بأعلى معايير الشفافية، حيث توفر المنصة تقارير مفصلة عن قيمة التبرعات بها، وتقوم وزارات الداخلية والصحة والتعليم والمالية وشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي والعدل والموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ورئاسة آمن الدولة بالإشراف علي منصة إحسان الخيرية.

كيف أتبرع في منصة إحسان

لذلك حرصنا على أن نجيب على تساؤلات المواطنين حول كيف أتبرع في منصة إحسان بالخطوات، فقبل أي شئ عليك التسجيل بالمنصة، حتى تتمكن فيما بعد من تقديم التبرعات، وللتسجيل بالمنصة عليك إتباع الخطوات الآتية:

ادخل على منصة إحسان الإلكترونية.

قم بتسجيل الاسم والبريد الإلكتروني.

إدخل رقم هاتفك المحمول وتحقق من الرمز المرئي.

اختر خدمة إنشاء حساب جديد وقم باستكمال إنشاء حسابك الجديد.

قم بتفعيل حسابك من خلال الكود الذي تم إرساله على هاتفك.

وبعد إتمام خطوات تسجيلك بمنصة إحسان الخيرية يمكنك التبرع بسهولة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة إحسان الخيرية كمتبرع. حدد المبلغ الذي ترغب بالتبرع به. اضغط علي زر تبرع الآن. قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بطرق الدفع مثل “الاسم، رقم الهوية، رمز cvv”. اضغط على زر إتمام عملية التبرع.

طريقة التسجيل في منصة إحسان خطوة بخطوة

وقد وفرت المنصة خدمة حساب قيمة الزكاة ودفعها، فيمكنك حساب قيمة زكاتك من خلال الخطوات الآتية:

ادخل على خدمة حساب الزكاة بمنصة إحسان الخيرية.

حدد نوع زكاتك التي تريد حساب قيمتها.

قم بتسجيل قيمة الشئ المراد احتساب قيمة الزكاة عليه، سواء ذهب أو فضة أو مال.

اضغط على زر احتساب الزكاة وسوف يظهر أمامك قيمة الزكاة الواجب دفعها.

ولتسديد قيمة الزكاة اضغط على زر المتابعة.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة قد تم إطلاقها لتوفير الدعم المادي والسكني والإفراج عن الغارمين بالسجون، وعلاج المصابين والمرضي وفقاً لضوابط وشروط حددتها المنصة الإلكترونية.