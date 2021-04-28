تحديث ios 14.5 الجديد من ابل لهواتف الايفون.. تعرف عليه الآن

تحديث ios 14.5 الجديد ، هو أحدث ما أعلنت عنه شركة ابل الأمريكية للأجهزة الإلكترونية، من تغيرات في أنظمة هواتفها; وهذا التحديث البرمجي، يضيف لأجهزة آيفون العديد من الميزات الحديثة، والمفيدة، مثل تجديدات سيري، ودعم أجدد الأذرع الخاصة بالألعاب وكذلك تحديثات متعلقة بالخصوصية. جدير بالذكر أنه قد احتلت، ولفترة طويلة، تحديثات الخصوصية الجديدة، تلك التي تشكل جزء من تحديث ios الجديد، الأخبار العالمية، حيث يمنح التحديث المستخدمين، مزيدًا من القدرة بالتحكم في التطبيقات، التي تتبعهم للإعلان; وقد ظهر قلق أكثر من تطبيق، وعلى رأسهم فيسبوك بشأن تلك التغييرات المتعلقة بالخصوصية، لأنه قد يؤثر بطريقة، أو بأخرى، على استهداف الإعلانات لمستخدمي هواتف الآيفون. فاليكم تفاصيل التحديثات الجديدة.

App Tracking Transparency: حيث ستظهر لك، حال تفتحك لأي تطبيق، يريد الوصول للمعرف الخاص بجهازك الفريد للمعلنين، ستظهر لك نافذة منبثقة، تسأل إن كنت تريد أن يتم تعقبك، أم لا، وستوضح سبب سؤال الاشتراك من جهة التطبيق. Apple Watch تفتح قفل الآيفون حال كنت مرتديا لقناع: زودت آبل هذا التحديث إلى iOS 14.5، وذلك لأن أحدث هواتفها تعتمد على خاصية Face ID، التي لا تعمل عندما تكون مرتديا لقناع. أصوات جديدة لسيري: حيث وفر التحديث الجديد أربعة أصوات افتراضية، يمكنك الاختيار من بينهم. سيري سيعلمك بالمكالمات: وذلك من خلال CarPlay، أو AirPods، وكذلك قراءة الرسائل النصية. سيري سيشغل الموسيقى من سبوتيفاي والخدمات الأخرى: سيعمل سيري في النسخة iOS 14.5، بتشغيل الموسيقى، أو خدمة البث الصوتي المستخدمة بكثرة، وتشغيل طلباتك من هذه الخدمة، ولكنه لا يمكنك تغيير الإعداد الافتراضي، من آبل ميوزك لسبوتيفاي. كذلك يسمح تحديث ios 14.5 الجديد، بدعم أذرع تحكم Xbox Series S وXbox Series X وPS5، عن طريق البلوتوث.

تحديثات ios 14.5 الجديد:تعليق التطبيقات على خاصية App Tracking Transparency:

لم ينل ذلك التجديد على إعجاب العديد من الشركات، والتطبيقات، خاصة تلك التي تعتمد في ربحها على الإعلان عبر الشبكة العنكبوتية، والإنترنت، وأثار ذلك غضبهم، وبرروا ذلك بإن تغيير الخصوصية يقلل من فاعلية الإعلانات المستهدفة، وكذلك أرباحها. وكانت شركة فيسبوك، على رأس تلك الشركات التي أعلنت رفضها لهذه التغيرات، بل وشنت أيضا حملة لمناهضة هذا التغيير وتحديث ios 14.5 الجديد من ابل، مما ازعج العديد من مستخدمي هواتف الايفون، لانهم أمتدحوا هذا التغيير، خاصة تلك التحديثات المتعلقة بالخصوصية، لأنهم ارتئوا فيها حماية لخصوصيتهم; ولكن يبدو أن الشركات، قد بدأت في التضرر بالفعل، حيث بدأت بعض الشركات، والتطبيقات تخسر جزء من أرباحها، الذي يعتمد على الاعلانات، فهل في النهاية سترضخ تلك الشركات، أم ستصعد، وترفع احتجاجتها؟