نتائج قبول الأمن العام 1442 عبر أبشر للتوظيف ” القبول المبدئي رجال” رابط وظيفة جندي, وهذه كلها عناوين متصدرة محركات البحث عبر الانترنت ومتصدرة في الصحف المعتمدة في المملكة العربية السعودية, وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام وهي متمثلة في إدارتها للقبول المركزي, وذلك عبر وكالة وزارة الداخلية السعودية عن صدور النتائج المبدئية للقبول لوظائف عسكرية للرجال فقط برتبة جندي فقط, بعد مدة من اعلان استلام الطلبات عبر منصة أبشر للتوظيف وعلى من يود معرفة النتائج أن يقوم بزيارة منصة أبشر للتوظيف المعتمدة للاطلاع على نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني والأمن العام لعام 1442 للهجرة.

نتائج قبول الأمن العام السعودي 1442

يتم متابعة النتائج ومعرفة اسماء الشباب المتصدرين للمقابلات عبر رابط منصة أبشر للتوظيف فقط.

يقوم الشخص المتقدم بالحضور باللباس الرياضي وضمن التوقيت المحدد وبنفس الساعة دون التأخير أو التسبيق في الذهاب.

يجب على الشخص المتقدم أن يحضر معه الهوية السعودية الأصلية.

يشترط احضار صورتين من الشهادات التي يحملها الشخص المتقدم.

لابد من احضار نتائج اختبار القدرات العامة قياس والتي تم تعبئتها على المنصة.

يجب أن يحضر المتقدم وحده ويمنع اصطحاب أي شخص معه.

ارتداء الكمامة يعتبر شرط رئيسي في دخول المقابلة.

التباعد الجسدي داخل المبنى المقام فيه المقابلات لقبول الأمن العام السعودي.

عدم احضار الهاتف الجوال على المقابلة التي سيدعى إليها الشخص.

متى كان التقديم على وظائف الأمن العام

وقد كان التقديم على وظائف الأمن العام رجال برتبة جندي فقط بتاريخ 12 -8- 1442 هجري, وبعد التقديم قام العديد من المتقدمين بالبحث ع نتنائج القبول المبدئي لتجهيز أنفسهم للمقابلة الأولية التي يتم فيها تحديد الفائزين في المقابلات ومنها الالتحاق بالأمن العام السعودي.

أبشر للتوظيف 1442

وفي نهاية الأمر أصبحت منصة أبشر للتوظيف الموقع الإلكتروني المعتمد لدى الشعب السعودي من اجل تقديم الوظائف الحكومية ومعرفة نتائج القبول المبدئي في تلك الوظائف التي سبق وتم التقديم عليها, كما حصل في التقديم على الرخصة الرقمية في الفترة التي مضت والاستفسار عن المخالفات المروية المترتبة عليك أو على من يخصك على منصة أبشرالحكومية للتوظيف.