رابط الاستعلام عن نتائج المتوسط من نظام نور 1442

الاستعلام عن نتائج المتوسط من نظام نور التعليمي يعتبر واحد من ضمن اكثر الاشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية الحصول علي النتيجة من خلال موقع نظام نور الإلكتروني حيث إن هذا الموقع هو الذي يقوم بالإعلان عن نتائج جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

نتائج المتوسط من نظام نور

إنتهي جميع الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من إداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني في الأيام القليلة الماضية ومع إنتهاء الاختبارات ينتظر الطلاب موعد إعلان النتائج من خلال موقع نظام نور حيث إن هذا الموقع هو المسؤل عن عرض نتائج الطلاب علي الشبكة العنكبوتية.

طريقة إنشاء حساب في نظام نور

حتي يستطيع الطالب أو ولي الأمر القيام بالاستعلام عن النتائج والاستفادة من خدمات نظام نور يجب علية أن يقوم بإنشاء حساب فية ويتم إنشاء حساب في الموقع عبر القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور علي شبكة الأنترنت.

من الصفحة الرئيسية تقوم باختيار تسجيل حساب جديد.

يجب عليك تحديد حساب ولي الأمر أو حساب الطالب.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لها.

تكتب البيانات الشخصية الخاصة بك في النموذج الخاص بالتسجيل.

إدخال البريد الإلكتروني ثم رقم الهاتف المحمول.

تكتب رقم السر الخاص بحسابك.

بعد ذلك تقوم بتأكيد كلمة السر.

النقر علي زر التسجيل.

الاستعلام عن نتائج المتوسط من نظام نور 1442

يمكن للطالب في مرحلة التعليم المتوسط بالمملكة العربية السعودية القيام بالحصول علي نتيجة الفصل الدراسي الثاني عبر إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: