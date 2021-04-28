اصرف تمويل شخصي يصل إلى 1.500.000 ريال براتب 2500 ريال فقط من سامبا

بنك سامبا السعودي لا زال متصدراً قائمة البنوك الأكثر اهتماماً بالمواطن السعودي وغير السعودي، وذلك من خلال تقديم خدمات ائتمانية وخدمات مصرفية هامة لكل شخص علي حده، وخلال الفترات الماضية أصبح بنك سامبا متصدراً القمة في عرض أهم التمويلات الشخصية التي يبحث عليها الكثير من مواطني المملكة، حيث يقدم بنك سامبا تمويل مالي يستهدف به السعوديين فقط، ويتميز هذا التمويل بأن مبالغ التمويل التي يعرضها بنك سامبا للعملاء تكون وفق رقابة الشريعة الإسلامية، ويترك بنك سامبا حرية الاختيار للعميل في تحديد الهدف من الحصول علي التمويل الشخصي سواء للاستثمار أو إقامة مشاريع صغيرة أو من أجل سداد دين أو للسفر أو للدراسة أو لأي غرض شخصي يهتم به العميل، وسوف نوضح لكم مميزات وشروط الحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك سامبا للسعوديين.

يبدأ تمويل الأفراد السعوديين إلى مبلغ 1.500.000 ريال سعودي.

يقوم الأفراد السعوديين بسداد التمويل علي فترة 60 شهر من تاريخ الحصول عليه.

توفير صرف التمويل فوراً بعد تأكيد طلب التمويل من الراغبين في الحصول عليه.

تأمين مجاني لعدم سداد باقي الأقساط حال التعرض للعجز أو الوفاة لا قدر الله.

يمكن طلب تمويل تكميلي آخر بعد سداد 20% فقط من التمويل السابق.

فوائد تمويل السعوديين من بنك سامبا السعودي4 شروط فقط للموافقة علي تمويل السعوديين من بنك سامبا

يوفر بنك سامبا الحصول علي القرض الشخصي لجميع المواطنين داخل جميع فروع بنك سامبا، علي أن تتوافر بعض الشروط الخاصة لدي كل شخص يرغب في الحصول علي أي مبلغ مالي من بنك سامبا:

راتب العميل السعودي بالقطاع الحكومي لا يقل عن 2500 ريال، والقطاع الخاص 3500 ريال سعودي.

سن العميل السعودي بالقطاع الحكومي لا يقل عن 18 عام، والقطاع الخاص لا يقل عن 21 عام.

فترة العمل للسعودي بالقطاع الحكومي هي شهر واحد، والقطاع الخاص 3 شهور فقط.

سداد الأقساط الشهرية الخاصة بالقرض الذي تم الحصول عليه وفق الأوقات المحددة مع البنك.

كيف يتقدم المواطن السعودي أو المقيم بطلب تمويل من بنك سامبا إلكترونياً

يستطيع المواطن السعودي طلب التمويل المالي الذي يحلم بالحصول عليه من بنك سامبا من خلال تقديم طلب تمويل بالمبلغ الذي يرغب به من خلال الدخول علي الموقع التالي: بنك سامبا، ومن خلاله يقوم العميل بتسجيل طلب رغبة تمويل وتسجيل جميع البيانات المدرجة بنموذج التمويل، علماً بأن الرابط السابق هو الرابط الرسمي لبنك سامبا لطلب التمويلات المالية.