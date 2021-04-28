أكد صحفي من سكاي سبورتس، أن الدوري الإنجليزي الممتاز شهد واقعة تاريخية قبل أيام، تمثلت بإيقاف اللعب لبضع ثوان، كي يستطيع لاعبين من الإفطار في رمضان.
ووفقا لروب دورسيت، فأن مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس يوم الاثنين، توقفت لبضع ثوان، في الدقيقة 34، كي يتسنى لمدافع ليستر سيتي، الفرنسي ويزلي فوفانا، ومدافع كريستال بالاس، السنغالي شيخو كوياتي، الإفطار.
وأظهرت اللقاء تريث حارس مرمى كريستال بالاس بتنفيذ ضربة المرمى، بأوامر من حكم اللقاء، كي يستطيع اللاعبان شرب الماء، مع وقت المغرب.
وتعتبر هذه الحالة الأولى بتاريخ الدوري، التي يتم فيها إيقاف مباراة، ولو لبضع ثوان، كي يتسنى للاعبين الإفطار.
وكان مدرب ليستر سيتي بريندان روجرز قد أخرج فوفانا في الدقيقة 60، في لقاء سابق أمام ويست بروميتش، كي يستطيع الإفطار، بعد أن خاض ساعة كاملة من دون ماء أو طعام يسبقها.
ووفقا لمدرب الفريق، فأن فوفانا يصوم يوما طويلا في إنجلترا، ليأتي موعد الإفطار قبل انطلاق المباراة بدقائق، مما يجبره على الإفطار بتناول شيء خفيف جدا، قبل أن يعود ويتناول وجبة كاملة بعد المباراة.
وقال روجرز: "فوفانا يزداد قوة بالتمارين والمباريات أثناء رمضان، الصيام يزيده عزما في هذه الفترة".
وتعهد روجرز "بحماية" فوفانا خلال شهر رمضان، بمنحه الراحة الكافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقطة تاريخية.. حكم يوقف مباراة بالدوري الإنجليزي لـ"الإفطار" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.