حذر وزير الخارجية الأميركي تركيا وجميع حلفاء الولايات المتحدة، الأربعاء، من شراء أسلحة روسية من الآن فصاعدا، قائلا إن هذا قد يؤدي إلى فرض مزيد من العقوبات.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حفل افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية، الأربعاء، أن "شراء تركيا منظومة صواريخ "إس 400" الروسية خطير على الأمن الأميركي".
وقال بلينكن: "كنا واضحين تماما في حث تركيا على التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية".
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، أن بلاده تتفاوض بشأن شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ "إس 400 " الروسية.
كما قال أنتوني بلينكن إنه في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه السبت بمذبحة الأرمن عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية لم يكن مفاجئا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميركا: يجب أن تمتنع تركيا والحلفاء عن شراء أسلحة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.