مقتل 11 شخصًا فى تفجير انتحارى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأكد بيان للشرطة الصومالية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن تفجيرًا انتحاريًا يُعتقد أنه بسيارة مفخخة استهدف، مدخل مركز قوات مصلحة السجون، وأعقبه إطلاق نار كثيف من قبل حراس المركز.

ولم تعلن حتى الآن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحارى.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد حركة "الشباب" التى تأسست مطلع 2004، وهى حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التى أودت بحياة المئات.