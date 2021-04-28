محققون فدراليون يفتشون شقة محامى ترامب فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، فقد صادر المحققون من منزل جوليانى فى مانهاتن، أجهزة إلكترونية، وهو تطور مهم فى التحقيق الطويل الأمد حول تعاملات جوليانى فى أوكرانيا، وما إذا كان يبحث عما يدين خصوم ترامب السياسيين، بمن فيهم المرشح الرئاسى الديمقراطى آنذاك، جو بايدن.

وكان جوليانى شخصية رئيسية فى الأحداث التى أدت إلى مساءلة ترامب الأولى، حيث اعتمد على مسؤولين أوكرانيين، بينهم برلمانيون، لمحاولة التنقيب عن بايدن أثناء ترشحه للرئاسة.

وقال الديمقراطيون إن هناك أدلة دامغة على أن ترامب أساء استخدام سلطته من خلال الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيقات مع بايدن وابنه هانتر، بينما حجب ما يقرب من 400 مليون دولار من المساعدات المخصصة لكييف.

وقال الديمقراطيون أيضا إن ترامب عرقل جهود الكونجرس برفضه الكشف عن أى وثائق تتعلق بأفعاله.

وخلال عهد ترامب، سعى مسؤولو وزارة العدل مرارا، إلى منع مكتب المدعى الأمريكى العام فى مانهاتن، من السعى للحصول على مذكرة بشأن هواتف جوليانى.

المذكرة الجديدة تشير إلى أن المدعين الفدراليين يعتقدون أن لديهم قضية مقنعة، إذ أنهم لا يستطيعون الحصول على مذكرة إلا إذا تمكنوا من إقناع القاضى بأن التفتيش قد ينتج عنه دليل على جريمة.