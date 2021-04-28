فيديوجراف.. جماعات إرهابية جديدة تُهدد بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ظهرت مجموعة من الجماعات الإرهابية الجديدة التى تهدد المملكة المتحدة، وعلى رأسها جماعة أنصار الشريعة الإرهابية، والتى يتزعمها مصطفى كمال الشهير بـ«أبو حمزة المصرى» حيث كانت سببًا فى صدور قوانين مكافحة الإرهاب.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تلك الجماعات الإرهابية. ومن الجماعات أيضا، جماعة المهاجرين والتى أسسها عمر بكرى السورى الأصل ونظمت مظاهرات للمطالبة بتطبيق نظام مُتشدد للشريعة الإسلامية، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، ومقرها الرئيسى جنوب مانشستر وتستقى أفكارها من تنظيم القاعدة.

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