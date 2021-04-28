المبعوث الأممى: الانتخابات الرئاسية السورية ليست جزءًا من العملية السياسية

وقال بيدرسون، فى إحاطة لمجلس الأمن الدولى اليوم، إن الأمم المتحدة ليست منخرطة فى هذه الانتخابات، وإنها تواصل التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسى تفاوضى للصراع فى سوريا، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وفق دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية للمساءلة والشفافية وبمشاركة جميع السوريين الذين تحق لهم المشاركة.
وأضاف أن الجولة السادسة لمحادثات صياغة الدستور السورى تحتاج إلى التحضير لها بعناية، مشددًا على توفر ضمانات قبل انعقادها وأن يلتزم الجميع بتنفيذ المعايير المرجعية الأممية للتفاوض والعناصر الأساسية للائحة المفاوضات، بما يساعد فى بناء الثقة وصياغة دستور للموافقة الشعبية.
ودعا بيدرسون، إلى ضرورة تحقيق تقدم فى ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين الذى طالما ظل مجمدًا، وبما يحول دون بدء العديد من السوريين فى التفكير فى المضى قدمًا فى العملية السياسية، ويحول دون استعادة لحمة النسيج الاجتماعى السورى.
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