نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عيد الفطر ٢٠٢١ المبارك فلكياً في السعودية والعالم أجمع متي أول يوم العيد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عيد الفطر 2021 فلكياً يسأل عنه الكثيرين في الوطن العربي، ويتردد سؤال متي العيد الفطر 1442 هجرياً، لهذا سنوفر لكم أجوبة علي ذلك لتحديد إجابة شافيه ترد علي هذه الأسئلة بكل سهولة، وهذا خصيصاً بعد أن اختلف بداية شهر رمضان المبارك في بعض الدول عن الأخري، لهذا سنتعرف علي الموعد الفلكي، كما نحيطكم علماً أن تأكيد رؤية الهلال للعيد سيتم تأكيده من خلال مركز الفلك العالمي.

موعد عيد الفطر ٢٠٢١ في مصر والسعودية

تحدد موعد أول أيام العيد 2021 فلكياً ليكون يوم الخميس الموافق 13 من مايو القادم، وخصيصاً بعد أن تم حساب اليوم الأخير لشهر رمضان المبارك وهو الأربعاء 12 من مايو وكل هذه الحسابات فلكية، ولا ترتبط برؤية الهلال بشيء، وسيتم تحديد الرؤية ليلة الثلاثاء الموافق 28 من شهر رمضان، للتعرف علي متمم الشهر المبارك وبداية اليوم الأول للعيد.

بدأت أول أيام الشهر المبارك يوم الثلاثاء 13 من أبريل الجاري، وقد بدأ الصيام في مصر والسعودية والكويت والإمارات والجزائر وليبيا والسودان والأردن، وعدداً كبيراً من بلدان الوطن العربي والعالم أجمع في هذا اليوم المبارك، ولكن قد اختلفت البداية بدولة المغرب العربي حيث كان اليوم الأول هو الأربعاء 14 من أبريل، ومعها عدة مواقع بالعراق العربي، وسنتعرف علي ميعاد العيد لهذه الدول.

متي العيد الفطر 1442

أول أيام عيد فطر 2021 يأتي يوم الخميس ببعض البلدان، أو الجمعة بالبعض الآخر، وذلك حسب الحسابات الفلكية، ولكن إذا كان الهلال يؤكد أن المتمم لشهر رمضان هو يوم الثلاثاء الموافق 11 من مايو، سيكون يوم العيد للفطر الأربعاء 12 من مايو بالسعودية وكثيراً من دول العالم، ولكن بالمغرب سيكون الخميس، وسيتحدد ذلك حسب الرؤية للهلال وتحديد موعد عيد الفطر ٢٠٢١ فلكياً.